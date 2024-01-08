Moleküler gastronominin inceliklerini sergilediler

SUBÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından ‘Moleküler Gastronomi’ başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından ‘Moleküler Gastronomi’ başlıklı etkinlik düzenlendi. Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serkan Şengül’ün koordinatörlüğünü yaptığı ve Araştırma Görevlisi Sevim Usta Dişsiz, Araştırma Görevlisi Elif Kaymaz, Araştırma Görevlisi Mustafa İnanç Kapucuoğlu ve Araştırma Görevlisi Veli Ceylan’ın iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte konuklara moleküler gastronomi konulu sunum gerçekleştirildi. Sunumda misafirlere, moleküler gastronominin tarihi ve kullanılan tekniklere ilişkin bilgiler verildi. Ardından moleküler gastronomi teknikleri kullanılarak hazırlanan tabaklar servis edildi.

Menü sunumu jelleştirme, küreleme ve tütsüleme tekniğinin kullanıldığı başlangıç tabağı ile başladı. Ardından ara sıcak olarak sebze köpüğü eşliğinde risotto, ana yemek olarak hollandez sos eşliğinde sous vide somon ve jelleştirme tekniğinin kullanıldığı çikolatalı karamelli mousse sunuldu. Etkinliğe SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık ve Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şevki Ulema da katıldı.