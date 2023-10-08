Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde ders zili çaldı

Yıldırım Belediyesi Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, yeni eğitim döneminde 505 öğrenciyi bilim ve sanat atölyeleriyle buluşturuyor.

Fatih Sultan Mehmet’in hocalarından Molla Yegan’ın ders verdiği tarihi medreseyi, Molla Yegan Çocuk Üniversitesi olarak ihya eden Yıldırım Belediyesi, tesiste yeni dönem eğitimlerine başladı. 505 öğrencinin eğitim aldığı Çocuk Üniversitesi’nde drama, resim, ebru, matematik, sanat, hayal tasarım, biyoloji, kimya, elektrik ve yenilenebilir enerji, bilişim ve robotik kodlama başta olmak üzere 18 farklı branşta eğitimler veriliyor. Ayrıca hafta içi gerçekleştirilen okul turları ile çocuklar, astronomi ve uzay bilimleri alanında temel pratik eğitimler alıyor.

Türkiye Yüzyılı’nın filizi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, derslerin başladığı Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nde asli işlevine uygun olarak başta astronomi olmak üzere birçok noktada çocukların ufkunu açacak, gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler verildiğini söyledi. Molla Yegan Medresesi’ni aslına uygun şekilde restore etmekle kalmayıp, işlevsel olarak da özüne uygun bir ilim yuvası haline dönüştürdüklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “Bu mekân nasıl 600 yıl önce bir fetih neslinin yetişmesine katkı sağladıysa bugün de ‘Türkiye Yüzyılı’nın mimarlarının yetişmesine öncülük ediyor. Bu mekâna gelen çocuklarımıza kimyadan tutun da uzaya kadar farklı konularda eğitimler veriyoruz. Evlatlarımızın yatkınlık ve yeteneklerine göre çok yönlü bir eğitim ortamı tesis ediyoruz. Bu ekosistemde, bilim, sanat, teknoloji ve değerlerimiz açısından bilgilenmiş çocuklar yetişmesine katkı sağlıyoruz. Molla Yegan Çocuk Üniversitemiz, evlatlarımızın ufkunu açacak, onların hayal dünyasını zenginleştirecek ve yeni Fatihlerin, yeni Aziz Sancarların, yeni Selçuk Bayraktarların yetişmesine vesile olacak” diye konuştu.