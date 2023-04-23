Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nin açılışını Bakan Mustafa Varank gerçekleştirdi

Bursa Yıldırım Belediyesi’nin yaptığı Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. Varank, “En önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Aziz milletimizin aziz ailelerin en değerli çocuklarına yatırım yapmak bizim birinci önceliğimizdir” dedi.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın çocukluğunda ders aldığı Molla Yegan Medresesi, Çocuk Üniversitesi olarak yeniden ihya edildi. 2 bin 407 metrekare alanda hizmet verecek olan merkez, çocukların kendilerini geliştirecekleri, tarihten izler bulacakları, neşeli zaman geçirecekleri bir kompleks haline getiriliyor. Çocuk Üniversitesi’nde oyuncak kütüphanesi, bilişim ve robotik kodlama atölyesi, AR odası (VR oyun ünitesi), kimya, hayal tasarım, matematik, drama, atölyeleri, çocuk kütüphanesi, oyun, etkinlik alanları, açık oyun parkı, anneler için kültür ve sanat atölyeleri ve kafeterya bulunuyor.

“Yeni ilim insanların yetişmesine vesile olacaktır”

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bugün çifte bayram yaşıyoruz. Bayramlarınız kutlu olsun. Birçok alanda yaptığımız kentsel dönüşüm projeleriyle yeni konforlu alanlar oluşturuyoruz. Hemşerilerimizi toplamda 1,5 milyon hedeflediğimiz yeşil alanlar yapıyoruz. Günden güne yaygınlaşan spor merkezleri ve kütüphanelerle gençlerin geleceklerini sağlıklı şekilde inşa etmelerine destek oluyoruz. 6 -13 yaş arasındaki çocuklara yeni mekan kazandırıyoruz. Molla Yegan Fatih Sultan Mehmet Han’ın ve nice alimler yetiştirmiş bir yerdir. 6 asırlık bu mekan da 12 sınıf bir salon ve müştemilattan oluşturulacak. Bir astronot yaşamını deneyimleye bilecekler. Sanat, matematik, teknoloji ile ilim kapılarını aralayacak. Yavrularımız mutfakta anneleri ile birlikte nefis yemek yapacaklar. Okul gezileri ile buradan istifade etmelerini sağlayacağız. Yeni ilim insanlarının yetişmesine burası vesile olacaktır” dedi.

“Teknoloji de çok daha ilerleyeceğiz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Meclisin açılışını çocuklara armağan eden Atatürk başta olmak üzere şehitlerimize rahmet diliyorum. Togg fabrikasının inşaatı ile alakalı gece, gündüz, erken saatler demeden birçok kez incelemeler için bakanımız buraya geldi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Açılışını yapacağımız bu mekanın 600 yıllık bir geçmişi var. Molla Yegan’ın ders verdiği medreseydi. Şimdi İHA, SİHA konuşulduğu, teknoloji konuşulduğu, kendi tank, tüfeğini, yapan ve daha güçlü olduğu bir döneme geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde bunun yıllardır mücadelesi veriliyor. GUHEM, Molla Yegan gibi yerler çocuklarımızın çıkaracağı icatlarla teknolojide çok daha ilerleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Bugün çocuk bayramında yıldırımlı çocukların en güzel armağan belediyemizden geldi. Geleceğin teminatı çocukları milli ve manevi duygularla bezeyeceğiz. Bu çocuklar cumhuriyetimizi gönül rahatlığı ile emanet etmiş olacağız. Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nde astronomi ve uzayla ilgili eğitimler alacaktır. Bu üniversiteden umuyorum ki geleceğin alimleri yetişecektir. Uzayda 8 olan uydu sayımızı bu çocuklar inşallah 800’e çıkaracaklardır” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Ramazan Bayramı son günü aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da aynı coşku ile kutluyoruz. İki bayramımızda kutlu olsun. Burada bizim yıllardır yürütmeye çalıştığımız hizmet siyasetinin en güzel örneklerinin bir tanesinin yanındayız. Burası Yıldırım Beyazid Külliyesi’nin bir parçasıdır. Tarihte burada alimler, devrin ilim insanları dünyanın geleceğine etki edecek bilimsel faaliyetler yürütüyorlardı. Medresenin bir parçası aslına uygun olarak Yıldırım Belediyemiz ve Bursa Valiliği tarafından restore etti. Aslına uygun şekilde burası faaliyet göstermeye devam edecek. Bursa bir medeniyet kentidir. Medeniyet değerleri ile Türkiye’nin örnek şehirlerinden bir tanesidir. Böyle bir mekanı geçmişle geleceği buluşturarak restore eden belediye başkanımız Oktay Yılmaz’a kalben teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“En önemli yatırım insana yapılandır”

“Biz 21 yıldır bu ülkede taş üstüne taş koymanın, ülkemizi kalkındırmanın, geleceğe bakmanın derdinde olduk” diyen Varank, “Onun için de evlatlarımızı dünyanın trendlerine uygun şekilde yetiştirmek, onlara ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmak için merkezi yönetimimiz ve belediye başkanlarımızla önemli işlere imza atmaya çalışıyoruz. Bilim merkezler açıyor, fuarlar düzenliyoruz. Molla Yegan Çocuk Üniversitesi gibi yerler evlatlarımızın teknolojiler öğrendikleri, farklı bilgilerle kendilerini yetiştirdikleri merkezler açıyoruz. En önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Aziz milletimizin aziz ailelerin en değerli çocuklarına yatırım yapmak bizim birinci önceliğimizdir. Burada astronot kıyafetlerine benzer kıyafetler giymiş çocuklarımız burada elde edecekleri bilgilerle dünyaya meydan okuyacaklar. Yeni Aziz Sancar’lar Selçuk Bayraktar’lar olacaklar. Biz buna yürekten inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Bugün ortaya koyulan şeylerin, birilerinin hayallerine bile gelmediğinin belirten Varank, “Biz bir vizyon ortaya koymaya çalışıyoruz. Buraya Togg ile geldik. Arkamızda bilim merkezi var. Bu vizyonu ortaya koymak kolay değildi. Türkiye’nin altyapılarını biz kazandırırken diğer yandan da vizyoner işlere imza atmak için mücadele ettik. Yolumuza devam edeceğiz. Bursalı Togg ile gurur duyuyorsak, daha iyileri olacaktır. Bu gençlerimiz elektrik değil hidrojenle çalışan araçlar yapacaklar. Biz bir olalım gençlerimizde bu yetenek var” dedi.

“Togg ile sokaklarda gezdiğimizde gurur duyuyorsunuz”

Günlerdir Bursa’da olduklarının dile getiren Varank, “Önemli bir dönemece ilerlerken Bursalı vatandaşlarla vakit geçiriyoruz. Dilimiz döndüğünce vizyon projeleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Türk insanı Türkiye’nin başarılarının farkındadır. Togg ile Bursa sokaklarında gezdiğimizde gurur duyuyorsunuz. İnsanlarımız ‘Allah razı olsun, devletimiz var olsun’ dediğinde yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunun farkındayız” şeklinde konuştu.

Bursa’yı Avrupa’nın önemli bir şehri yapmak için çalışacaklarını anlatan Varank, “ Bursalı her şeyin en iyisine layık. Biz layık olduklarını yatırımları Bursalılarla buluşturmaya devam edeceğiz. Bursa’nın Avrupa’nın önemli şehirlerinden bir tanesi yapacağız. Avrupa’da tarım, üretim, teknoloji, kültür dediklerinde Avrupa’nın aklına Bursa gelecek” dedi.

Varank, son olarak önümüzdeki hafta İstanbul’da yapılacak TEKNOFEST’e herkesi davet etti. Molla Yegan Çocuk Üniversitesi’nin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından tören sona erdi.