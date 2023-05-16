Mollaköy Köprüsü için geri sayım başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya Nehri üzerinden geçişleri sağlayan Mollaköy Köprüsü’nde başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sorumluluğunda olan mahalle geçişlerindeki köprü ve yolları sil baştan yeniliyor. Bu çerçevede Sakarya Nehri’nin üzerinden geçen, mahalle ve şehir merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan köprünün gövde ile ayak bağlantısı hasar görmüştü. Büyükşehir fore kazık uygulaması ile zemin güçlendirerek köprü ayakları ve tabliyeleri yeniledi. Yaptığı bütün işlerde deprem gerçeğini göz önünde bulunduran büyükşehir, köprünün uzun senelerce kesintisiz hizmet vermesi için deprem takozu montajı yapıldı. Araç ve yaya trafiğinin sağlanacağı köprü üst kısımda, başlatılan yenileme çalışması ile 250 ton sıcak asfalt serimi gerçekleşti. Korkulukları, yaya yollarında bakım ve onarım çalışmalarının ardından köprü araç ile yaya trafiğine açılacak.