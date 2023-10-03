Molozlar ve enkazların yanında eğitim...

Bursa’da kentsel dönüşüme giren bölgedeki Pilot Sanayi İlköğretim Okulu öğrencileri bir aydır elektrik olmadan ders görüyor. 400 dönümlük alanda kentsel dönüşüm yapılırken, mahallenin ortasında kalan okulun öğrencileri molozlar ve enkazlar arasında teneffüs yapıyor. Ayrıca dönüşüm sebebiyle binalar yıkılırken, okul da toz duman içinde kalıyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi kentsel dönüşüme girerek haziran ayında boşaltıldı. Haziran ayında boşaltılan evler inşaat firmaları tarafından okulların açıldığı hafta yıkmaya başladı. Yıkım başlayınca Pilot Sanayi İlkokulu’nun elektrikleri kesildi. Bir aydır elektriksiz şekilde eğitim görmeye çalışan öğrenciler “Teneffüse çıktığımızda rahatlıkla oynayamıyoruz. Her yer toz duman oluyor. Karnımız acıkıyor kantine gidiyoruz, tost alamıyoruz. Çünkü elektrikler yok. Yıkım çalışmalarını keşke okulumuz bittikten sonra yapsalar daha iyi olur” ifadelerini kullandı.

Çocukların velilerinden Esra Ünal, “Benim çocuğum bu okulda dördüncü sınıf öğrencisi. Okul başladığından beri burada bir hengame söz konusu. Yetkililere sesimizi duyurmaya çalıştık ancak hiçbir şekilde geri dönüş alamadık. Okulda elektriğimiz yok. Çocuklar tuvaletteki muslukları elektrik olmadığı için kullanamıyorlar. İnternet olmadığı için akıllı tahtaları kullanamıyorlar” dedi.

Çocuğu birinci sınıfa giden bir diğer veli ise, “Biz bu yıl kayıt olurken böyle bir şey yoktu. Kentsel dönüşüme girdiği için yıkım işlemleri devam ediyor. Benim ve benim gibi veliler dört yıl boyunca bu işkenceyi çekmek zorunda değil. Bununla ilgili yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.