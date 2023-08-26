Molozların arasından kurtardığı kanaryalarıyla hayata tutundu

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’da yaşadıkları ev ve iş yeri yıkılan Yasir Akpınar, Kocaeli’de kendisi ve ailesine yeni bir yaşam kurdu. Molozların arasında sağ kalan kanaryaları da kurtararak, yanında getiren Akpınar, Hatay’daki 20 yıllık hobisini Kocaeli’de mesleğe dönüştürdü. Arkadaşlarının yardımıyla kanarya üreticiliği yapan Akpınar, hem sosyalleşiyor hem de kazanç elde ediyor.

‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’da ailesiyle birlikte yaşadığı ev yıkılan Yasir Akpınar, afetin ardından eşi ve çocuğu ile birlikte Kocaeli’ye taşınmak zorunda kaldı. Akpınar, göçük riskine rağmen molozların arasından kurtarıp, gözü gibi baktığı kanaryaları da yanında getirdi. Yasir Akpınar’ın 20 yıllık hobisi Kocaeli’de geçim kaynağı oldu. Kanaryalar sayesinde edindiği dostluklarla her şeye sıfırdan başlayan Akpınar, kendine ve ailesine yeni bir hayat kurdu. Arkadaşlarının onun için ayırdığı odada kanarya üreticiliği yapan Akpınar, hem sosyalleşiyor hem de kazanç elde ediyor. Hem psikolojik hem de ekonomik olarak hayata tutunmaya çalışan Akpınar, yeniden memleketine dönebileceği günü bekliyor.

“Kuşlarımı da enkazdan çıkartıp, Kocaeli’ye getirdim”

Depreme uyku anında yakalanmadıkları için şanslı olduğunu ifade eden Yasir Akpınar, “İlk önce ufaktan bir sarsıntı başladı, uğultu ve bir ses geldi. Baktım duvarlar üzerimize yıkılmaya başladı. Ben, eşim ve bebeğimle beraber bir anda kapıya koştuk. Çocuğumu kurtarabilmek için onu çıkış kapısına doğru attım. Hava yağışlıydı toprak zemine attım, o esnada bina çöktü. Sanki kıyamet alametiydi, sabah bir türlü olmak bilmedi” dedi.

“Kanarya camiasında 20 yılım geçti”

Kanarya hobisinin yaklaşık 20 yıl önce başladığını aktaran Akpınar, “Kanarya camiasında 20 yılım geçti. Güzel, dostluklar ve çevre edindim. Kuşlarımı da enkazdan çıkartıp, Kocaeli’ye getirdim. Burada bana kapı açan arkadaşlarımız dostlarımız sayesinde bu işi devam ettirmekteyim” diye konuştu.

“Ben bu hayvanları o enkazdan teker teker canımı hiçe sayarak topladım”

Deprem sebebiyle birçok kuşunun telef olduğunu, sağ kalanları ise molozların arasından çıkardığını ifade eden Yasir Akpınar, “Ben o enkazın altında gittim kuşlarımı topladım. Orası tamamen de çökebilirdi, sonuçta bunlarda bir canlı. Bunları ölüme terk edebilirdim ama ben bunu yapmadım. Bu sevgi ayrı bir şey. Kuşlarımın yüzde 50’si enkazda telef oldu, kendini kurtaranların birçoğunu topladım. Tekrardan bir üretim yaptım. Bu üretimi şu anda devam ettiriyorum, 20 senemi verdiğim kuşlardan yine aynı şeklide ilerliyorum. Depremden getirmiş olduğum kuşlarımla tekrardan geçimimi sağlıyorum. Ben bu hayvanları o enkazdan teker teker canımı hiçe sayarak topladım. Sil baştan başlayıp, yeni bir sayfa açtım. Birçok şehrimizde derneklerimiz var. Bunu bir tüy parçası olarak kimsenin görmesini istemiyorum, bu dostluktur. Dostluğu parayla kimse satın alamaz. Bugün ben buradaysam veya burası değil de başka bir şehirde olsam bu kapıların bana açılacağını biliyorum” şeklinde konuştu.

“Kendi işletmemizde ona yer ayırdık”

Yasir Akpınar ile kanarya camiası sayesinde tanıştığını anlatan Ümit Çakıt ise “1999 depremini yaşamış biri olarak, duyduğumuzda tabii ki şok olduk. Orada camiadan tanıdığımız Yasir arkadaşımız aklımıza geldi. Direkt onlara ulaşmaya çalıştık. Öncelikle sağ olduğunun haberini aldık, çok mutlu olduk. Elimizden geldiğince yardımcı olmak için Kocaeli’ye davet ettik. Aynı hobiyi beraber yaptığımız için bizde ona nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük ve kendi işletmemizde ona bir yer ayırıp, hobisine tekrardan devam etmesini sağladık. Ortak paydamız olan kuş, dışarıdan bakıldığı zaman tüy parçası ama içine girdiğin zaman çok büyük bir aile” ifadelerini kullandı.