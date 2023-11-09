Monogliserit adıyla domuz yağı yiyor olabiliriz

‘Gıda Katkı Maddeleri Helal Midir?’ başlıklı söyleşiyle SUBÜ Konuşmaları’nın 59’uncu konuşmacısı olan Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin, Türkiye’de yurt dışından monogliserit adıyla ithal edilen gıda katkı maddelerinde domuz yağının da olabileceğini söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları’nın 59’uncu konuşmacısı ’Gıda Katkı Maddeleri Helal Midir?’ başlıklı söyleşiyle Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin oldu. Moderatörlüğünü SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nden Öğr. Gör. Melike Nur Eroğlu’nun üstlendiği söyleşide; ’Gıda katkı maddeleri nedir?’ ‘içeriği nasıldır?’, ‘helal midir?’, sağlığa zararları var mıdır?’ gibi sorulara cevap arandı. Programın tamamı üniversitenin YouTube kanalı SUBÜ Haber’den istenildiği zaman izlenebiliyor.

Gıda katkı maddelerinin tüketilen ürünün tadını, rengini, kıvamını ve besin değerini artırmak için kullanıldığını ve zararları olup olmadığının kullanılan katkı maddelerinin çeşitlerine göre farklılık gösterebileceğini ifade eden Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin, "Tuz aslında bir gıda katkı malzemesidir. Salçalara küflenmemesi için ya da yemeklerin lezzetli olması için tuz atıyoruz. Ancak tuz, teknik olarak bir gıda katkı maddesi olarak sınıflandırılmıyor. Ülkemizde ve Avrupa Birliği’nde bu özellikleri taşıyan 450’ye yakın gıda katkı maddesi bulunuyor. Bu katkı maddelerini ayırmamıza yarayan "E" kodu var; ancak bu kod toplumumuzda yanlış anlaşılıyor ve insanlar kanserojen olduğunu düşünüyor. Bu, sadece tanımlayıcı bir koddur. Ülkemizde katkı maddelerinin denetçisi ve belirleyicisi Tarım ve Orman Bakanlığı’dır. Hangi gıda ürününde hangi katkı maddesinin ne ölçüde kullanılacağının tarif edildiği yönetmeliği Türk Gıda Kodeksi belirliyor" diye konuştu.

Günümüzde gıda katkı maddelerinin kullanılmadığı ürünün artık kalmadığını, dünyada helal belgelendirme sistemlerinin olduğunu ancak Türkiye’de buna ihtiyaç duyulmadığını belirten Gültekin, "Türkiye çoğunluğu Müslüman olan bir ülke, burada her şey zaten helaldir diye düşünüyoruz. Hazır gıda ve katkı maddeleri açısından baktığımızda Ankara, New York’tan farklı değil. Ülkemizde kullanılan katkı maddelerinin neredeyse tamamı yurt dışından geliyor ve bir kısmı da hayvansal kaynaklardan elde ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nden gelecek bir katkı maddesini düşünürsek bunların en ucuz üretim yolu en çok üretimi yapılan hayvanlar oluyor. Bu hayvanlardan elde edilen yağlar kullanılıyor ki bunların arasında domuz da olabilir. Ülkemize girişi ise ‘monogliserit’ adıyla olur. Biz bu maddenin hangi hayvandan elde edildiğini bilemeyiz. Fıkıhçılara göre monogliseritlerin kullanıldığı ürünleri tüketmek caiz değildir. Yurt dışında yaşayan insanlar ile Türkiye’de yaşayan insanlar aynı katkı maddelerine maruzlar. Bu sebeple dünyada helal belgelendirme sistemleri geliştirilmiş ancak ülkemizde böyle bir endişe olmadığı için bu konu gündeme gelmiyor. Lokman Hekim Üniversitesi şu anda helal uygunluk belgesi veren tek üniversite” şeklinde konuştu.