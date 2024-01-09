Montella'dan Galatasaray'a ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret etti.

Montella'dan Galatasaray'a ziyaret
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri’ni ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Florya Metin Oktay Tesisleri’ni ziyaret etti. Montella, burada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Futbol Direktörü Cenk Ergün ile bir araya geldi.

Vincenzo Montella, dün de Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne ziyarette bulunmuştu.