Montella'dan, İspanya'daki milli futbolculara yakın takip

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya’ya giderek milli futbolcular Arda Güler ve Enes Ünal ile görüştü. İtalyan teknik adam yarın da Çağlar Söyüncü ile bir araya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın İspanya’da yaptığı görüşmelerle ilgili bilgi paylaştı. Milli futbolcuları yakından takip eden Montella, antrenman izleme ve maç takibi yapmak üzere gittiği İspanya’daki temaslarına başladı. İlk olarak T.C. Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci’ye bir nezaket ziyaretinde bulunan Montella, daha sonra milli futbolcu Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid’in antrenman tesislerine gitti. Montella, burada takımın teknik direktörlüğünü yapmakta olan İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti ile görüştü ve idmanın bir bölümünü kendisiyle birlikte takip etti. Montella daha sonra Arda ile bir araya geldi.

Vincenzo Montella, bugünkü ikinci görüşmesini ise yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrasında geçirdiği ameliyat sonrası tedavi süreci devam eden, İspanya’nın Getafe kulübünde forma giyen Enes Ünal ile gerçekleştirdi. A Millî Takım Teknik Direktörü Montella, bu akşam Atlético Madrid ile Celtic arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını da stadyumdan takip edecek.

İtalyan teknik adam, yarınki programı kapsamında ise Atletico Madrid’de oynayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile görüşecek. Akşam saatlerinde de Arda Güler’in takımı Real Madrid ile Ümit Millî Takım oyuncusu Serdar Saatçı’nın formasını giydiği Portekiz ekibi Braga arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında tribündeki yerini alacak.