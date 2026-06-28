Mor tarlalarda podyum kuruldu, lavantalar arasında renkli defile
Tekirdağ'da lavanta bahçesinde düzenlenen defilede birbirinden farklı tasarımlar doğayla iç içe sergilendi. Mor lavanta tarlaları arasında kurulan podyum, renkli görüntülere sahne oldu.
Tekirdağ’da lavanta bahçesinde düzenlenen defilede birbirinden farklı tasarımlar doğayla iç içe sergilendi. Mor lavanta tarlaları arasında kurulan podyum, renkli görüntülere sahne oldu.
Tekirdağ’da gerçekleştirilen etkinlikte, farklı tasarımcıların hazırladığı kıyafetler profesyonel modeller tarafından tanıtıldı. Lavanta bahçesinin doğal atmosferinde düzenlenen defileye çok sayıda davetli katıldı.
Etkinlikte, yaz temalı tasarımlar da beğeniye sunuldu. Mor lavantalar arasında yürüyen modeller, izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.
Etkinlik boyunca moda gösterilerinin yanı sıra katılımcılar lavanta bahçesinde bol bol fotoğraf çektirerek renkli anlar yaşadı.