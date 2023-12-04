Mor ve Ötesi'nden yılın son konseri

Türk alternatif rock sahnesinin başarılı temsilcilerinden Mor ve Ötesi, senenin son konseri için 30 Aralık’ta Volkswagen Arena’da olacak.

Rock müzik dünyasının Türkiye’deki en popüler gruplarından Mor ve Ötesi, devasa bir sahne prodüksiyonu ve çok sevilen şarkılarıyla hayranlarıyla buluşacak. Epifoni organizasyonuyla 30 Aralık’ta İstanbul Volkswagen Arena’da gerçekleşecek konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı. Mor ve Ötesi, 2023 yılının son konserinde “Bir Derdim Var”, “Cambaz”, “Oyunbozan”, “Deli” ve “Araf” gibi klasikleşen şarkılarını bu gece için özel olarak hazırlanacak sahnede dinleyicilerle birlikte seslendirecek.