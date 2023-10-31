Morgan Freeman ve Nicole Kidman'lı Special Ops: Lioness TV+'ta

Dijital içerik platformu TV+, dünyaca ünlü yapımları ekran tutkunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Akademi Ödülü sahibi Morgan Freeman ve Nicole Kidman’ın da aralarında bulunduğu güçlü oyuncu kadrosuna sahip Paramount yapımı ‘Special Ops: Lioness’ dizisi, 1 Kasım’dan itibaren TV+’ta yayınlanacak.

Dünyaca ünlü dizi ve filmleri Türkiye’yle buluşturan TV+, ekran tutkunlarının merakla beklediği içerikleri izleyicilerine sunmaya devam ediyor. Kasım ayında da dizi, film, spor, belgesel, çocuk gibi farklı kategorilerdeki kaliteli içerikler TV+ ekranlarına gelecek. Dizi severlerin merakla beklediği Paramount yapımı ‘Special Ops: Lioness’ 1 Kasım’dan itibaren TV+’ta yayınlanacak.

Special Ops: Lioness, teröre karşı savaşta CIA’nın mızrağının ucu olarak kişisel ve profesyonel hayatını dengelemeye çalışan Joe’nun hikâyesini konu ediyor. TV+’ta yayınlanacak olan Special Ops: Lioness’in ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor. Dizi her hafta iki yeni bölümüyle TV+’ta ekran tutkunlarıyla buluşacak.

Morgan Freeman ve Nicole Kidman da oyuncular arasında

Akademi Ödülü adayı Taylor Sheridan tarafından hazırlanan casusluk gerilimi Special Ops: Lioness dizisinin oyuncu kadrosu da oldukça iddialı. Dizi, başrol ve yürütücü yapımcı Zoe Saldaa, Laysla De Oliveira, Emmy Ödülü adayı Michael Kelly, Akademi Ödülü sahibi Morgan Freeman ve Akademi Ödülü sahibi Nicole Kidman’dan oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla dizi severlerin karşısına çıkacak.

Platformda; ‘Special Ops: Lioness’le birlikte Dizi, Film, Belgesel ve Çocuk kategorilerinde birbirinden kaliteli ve yeni eklenen çok sayıda içeriklerin de yer alacağı belirtildi.