Mosso konserinden sonra AK Partili Belediye Başkanı istifa ettiğini duyurdu

Melek Mosso Konseri sonrasından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’den ilk açıklama geldi. Yüksel, “Cumhurbaşkanımızın, büyük ve güçlü Türkiye hedefi ile ortaya koyduğu “Türkiye Yüzyılı” vizyonunda, daha fazla ülkemin gündemini meşgul etmemek adına, onurla hizmet ettiğim Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı görevimden feragat ettiğimin bilinmesini isterim” ifadelerini kullandı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlen Kiraz Festivalinde Melek Mosso konseri çeşitli tepkilere neden olmuştu. Gelen yoğun tepkiler üzerine Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, istifa ettiğini duyurdu.

Yüksel açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, AK Parti Tekirdağ teşkilatlarında 2009 yılından bu yana hiç ara vermeden; ilçe başkan yardımcılığı, il başkan yardımcılığı, ilçe başkanlığı ve il başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı olarak gösterildim. Değerli yol arkadaşlarımızla beraber verdiğimiz üstün gayretle, kıymetli hemşehrilerimizin teveccühünü alarak güzel ilçemiz Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı görevini üstlendim. Göreve başladığım andan itibaren; çalışma arkadaşlarımla birlikte gece-gündüz demeden, "Halka Hizmet, Hakk’a Hizmet" anlayışıyla tüm vatandaşlarımızın şahitliğinde, şerefim, haysiyetim ve onurumla Süleymanpaşa’mıza hizmet ettim. Bizler, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devletimize ve milletimize hizmet etmek için gerektiğinde mevcudiyetini dahi feda etmeyi göze alarak yola çıkmış insanlarız. Bu yolda, birlikte mücadele etmekten onur duyduğum dava arkadaşlarımı üzmek ya da kırmak asla aklımdan geçmemiştir. Bu nedenle kendilerinden tekrar helallik istiyorum. Konserde sanatçının özür dilemesi sonrasında anlık olarak yaşananların, teşkilatlarımızın hassasiyetlerine dokunmuş olması dolayısıyla, canımdan aziz bildiğim milletimden özür dileyerek; Cumhurbaşkanımızın, büyük ve güçlü Türkiye hedefi ile ortaya koyduğu ’Türkiye Yüzyılı’ vizyonunda, daha fazla ülkemin gündemini meşgul etmemek adına, onurla hizmet ettiğim Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı görevimden feragat ettiğimin bilinmesini isterim. Esas olan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlete ve millete sadakatle hizmet etmek, millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde yaşamaktır".