Moto kuryeler Bursa'da buluştu

Hızlı teslimat sektörü markalarından Vigo, İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleştirdiği ve 3 bini aşkın moto kuryenin katılım gösterdiği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Bursa’da gerçekleştirilen etkinliğe tüm hızlı teslimat markalarında çalışan moto kuryeler katıldı.

Vigo, motor yağı hediye ettiği etkinliklerden dördüncüsünü Bursa’da gerçekleştirdi. Daha önce İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleştirdiği etkinliklerde moto kuryeler ile buluşan markanın son durağı Bursa oldu. Etkinlik kapsamında hangi markada çalıştığı fark etmeksizin tüm katılımcılara motor yağı hediye eden marka, hem kuryelerin sorunlarını dinledi hem de onlara öğle yemeği ikramında bulundu.

Vigo Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Eray Akıncı, moto kuryelerin mesleki standartlar kazanması amacıyla çeşitli çalışmalara imza attıklarını, her fırsatta marka ve renk ayırmadan sektörde yer alan tüm kuryelerle buluştuklarını dile getirdi.

Eray Akıncı sözlerine şu şekilde devam etti:

“Vigo hızlı teslimat sektörünün büyümesinde en büyük katkı sahibi olan moto kuryelerin dün olduğu gibi bugün de yanında yer alıyor. Bizim için sektörde tüm zorlu şartlara rağmen vatandaşların hizmetine koşan moto kuryelerin yeri çok başka. Bu yüzden kurye etkinlikleri düzenleyerek sahada emek veren arkadaşlarımızla bir araya gelmek şirket olarak bizim için çok kıymetli. Bugün de Bursa’da bu amaçla bir etkinlik düzenledik. Burada hangi markada çalıştığına bakmadan tüm kuryelerimizin sorunlarını dinledik, onlarla birlikte yemek yedik ve motor yağı hediye ettik. Onların mesleki standartlara sahip olması ve mutlu çalışması en önem verdiğimiz konulardan biri.

“Sıradaki durağımız Kocaeli”

Bursa etkinliğimizin ardından yeni durağımız ise Kocaeli olacak. Buradaki etkinliğimizin ardından orada yapacağımız etkinlik için hazırlıklara başlıyoruz. 7 Aralık Perşembe günü Kocaeli’deki moto kurye arkadaşlarımızla buluşacağız. Yine diğer etkinliklerimizde olduğu gibi hangi markada çalıştığı fark etmeksizin motor yağı ve ikramlarımızla kuryelerimizi bekliyoruz.”