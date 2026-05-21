Motokuryeler AVM ve site yönetimleri hakkında suç duyurusunda bulundu

İstanbul’da motokuryeler, alışveriş merkezleri (AVM) ve sitelere girişlerde yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Motokuryeler adına konuşan avukat Iyaz Çimen, çalışma özgürlüğünün engellendiğini iddia ederek, müvekkilleri adına suç duyurusunda bulundu.

AVM ve sitelere zaman zaman giremediklerini iddia eden motokuryeler, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Güvenlikler tarafından kimliklerine el konulduğunu öne süren motokuryeler, söz konusu site ve AVM yönetimleri hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere toplandı. 50’den fazla motokuryenin katıldığı basın açıklamasında Avukat Iyaz Çimen, "Bugün burada yalnızca kuryelerin değil emeğin alınterinin ve çalışma özgürlüğünün sesi olmak için toplandık. Pandemide ekmeğimizi, suyumuzu, yemeğimizi bizlere getirdiği için minnettar olduğumuz kuryeler bugün geldiğimiz noktada umuma açık AVM’ler sitelere ve bazı işyerlerine alınmıyorlar. İçeri girerken çeşitli zorluklara tabi tutuluyorlar veya kimlikleri zorla alınıyor. Motorlarını ve ekipmanlarını bırakmaları isteniyor ve bazı bölgelerde yüzlerce metre yürümeleri bekleniyor. Hiç kimse bir çalışanın kişisel verisini keyfi şekilde alamaz. Hiç kimse anayasal çalışma hürriyetini engelleyemez. Bu kardeşlerimiz suçlu değil ekmeğinin peşinde hakkıyla çalışan vatandaşlarımızdır. Münferit vakalar tüm camiaya mal edilemez. Bugün kuryelerle birlikte buradayız çünkü artık hukuksuzluğun normalleşmesine izin vermeyeceğiz. Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde işleyenler ve kuryeler çalışma hakkını engelleyenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu hareketi tüm ülke genelinde yaygınlaştıracağız. Tüm kurye kardeşlerimiz için eşitlik ve adalet istiyoruz. Kurye emeği engellenemez" ifadelerini kullandı.

"Hakkımızı savunmak için buraya geldik"

İstanbul Motorcu Kuryeler Derneği Başkan Yardımcısı Eray Döner ise "Son zamanlarda sitelere girdiğimiz zaman zorla kaskımızı bıraktırmaya çalışıyorlar. Kimliklerimize el koyup ’kimliği vermezseniz giremezsiniz’ diyorlar. Site yönetimleri ’1 kilometre ileriye motorla gidemezsin yürümek zorundasın’ dercesine mobbing uyguluyor. Hakkımızı hukukumuzu savunmak için buraya geldik. Olumlu sonuç almayı düşünüyoruz. Yetkililerin bizi duyacağından eminiz" şeklinde konuştu. Açıklamanın ardından motokuryeler, avukatları eşliğinde adliyeye girerek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.