Motokuryeler, deprem bölgesinde insani yardımları ulaştıracak

Antalya’da, motokuryeler Hatay’da büyük yardım araçlarının giremediği noktalara insani yardımları ulaştırmak için yola çıktı. Kuryelerin motorları Muratpaşa Belediyesi’nin tır’ıyla bölgeye ulaştırılacak.

Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından bölgede arama kurtarma ekiplerinden doktorlara, iş makinesi operatörlerinden aşçılara binlerce gönüllü seferber olurken Antalya’da motokuryeler de harekete geçti. Türkiye’nin önde gelen e-pazaryeri platformları adına çalışan 40 motokurye, Hatay’da AFAD koordinasyonunda gıdadan battaniye insani yardımları ulaştıracak. 40 kuryenin motosikletleri Muratpaşa Belediyesi’nin tır’ına yüklendi ve yola çıktı. Kendisi de Hataylı olan Muhammet Emir, “AFAD’la koordineli çalışacağız. Elimizden geldiğince araç geçmeyen bölgelere erzak ve gıda yardımı yapacağız. Allah’ın izniyle bugünleri atlatacağız” diye konuştu.