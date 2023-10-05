Motokuryenin tehlikeli yolculuğu kamerada

Başakşehir'de ters yöne giren motokurye kilometrelerce tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motokuryenin yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu ile görüntülendi.

Motokuryenin tehlikeli yolculuğu kamerada
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Başakşehir’de ters yöne giren motokurye kilometrelerce tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motokuryenin yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Başakşehir’de yaşandı. Ters yöne giren motokurye, kilometrelerce tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Motokuryenin hem kendi canını, hem diğer sürücülerin canını trafiğe tehlikeye attı. Motosikletliyi gören araç sürücüleri şoke oldu. Kuryenin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, motosikletlinin ters yönde ilerlediği görülüyor.