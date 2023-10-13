Motor kısmından çıkan yangın kargo aracını kullanılamaz hale getirdi
Bursa'da motor kısmından çıkan yangın kargo aracını kullanılamaz hale getirdi.
Bursa’da motor kısmından çıkan yangın kargo aracını kullanılamaz hale getirdi.
Olay, Balıkesir-Bursa yolu Gölyazı mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, motor kısmından arıza yapınca alev aldı. Hızla büyüyen alevler aracın kaput kısmını kapladı. Sürücü ise durum üzerine hemen aracı yol kenarına çekti. Araçtan alevler çıktığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.