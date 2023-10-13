Motor kısmından çıkan yangın kargo aracını kullanılamaz hale getirdi

Bursa'da motor kısmından çıkan yangın kargo aracını kullanılamaz hale getirdi.

Motor kısmından çıkan yangın kargo aracını kullanılamaz hale getirdi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da motor kısmından çıkan yangın kargo aracını kullanılamaz hale getirdi.

Olay, Balıkesir-Bursa yolu Gölyazı mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, motor kısmından arıza yapınca alev aldı. Hızla büyüyen alevler aracın kaput kısmını kapladı. Sürücü ise durum üzerine hemen aracı yol kenarına çekti. Araçtan alevler çıktığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.