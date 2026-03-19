Motorinde rekor zam kapıda: Cuma günü 5,73 lira artış bekleniyor

Küresel enerji piyasalarında tansiyonun yükselmesi, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına yeni bir artış dalgası olarak yansıyor. ABD, İsrail ve İran hattında tırmanan gerilim ile Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler, petrol arzına yönelik endişeleri artırdı. Bu tablo, özellikle motorin fiyatlarında sert yükseliş beklentisini güçlendirdi.

Hürmüz Boğazı etkisi büyüyor

Dünya petrol ticaretinin kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksama ihtimali, uluslararası piyasalarda maliyet baskısını artırdı. Petrol ve türev ürünlerde yükselen fiyatlar yalnızca akaryakıtı değil; lojistik, gıda, plastik ve üretim maliyetlerini de doğrudan etkileyen yeni bir enflasyon baskısı oluşturuyor.

Pompa fiyatları yeniden yükselecek

Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre motorin grubunda 5,73 liralık bir artış öngörülüyor. Zam kararının kesinleşmesi halinde yeni fiyatların 20 Mart 2026 Cuma gününden itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Beklenen artış sonrası motorinin litre fiyatının İstanbul’da 71,64 liraya, Ankara’da 72,76 liraya, İzmir’de 73,04 liraya, bazı doğu illerinde ise 74,44 liraya kadar çıkabileceği belirtiliyor.