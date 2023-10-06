Motorine 2 lira 92 kuruş indirim geldi

Motorinin litre satış fiyatına 2 lira 92 kuruş indirim yapıldı.

Motorine 2 lira 92 kuruş indirim geldi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Motorinin litre satış fiyatına 2 lira 92 kuruş indirim yapıldı.

Yarın geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 2 lira 92 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 40,15 liradan 37,23 liraya, Ankara’da 40,77 liradan 37,85 liraya, İzmir’de ise 40,92 liradan 38 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.