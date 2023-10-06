Motorine 2 lira 92 kuruş indirim geldi
Motorinin litre satış fiyatına 2 lira 92 kuruş indirim yapıldı.
Motorinin litre satış fiyatına 2 lira 92 kuruş indirim yapıldı.
Yarın geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 2 lira 92 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 40,15 liradan 37,23 liraya, Ankara’da 40,77 liradan 37,85 liraya, İzmir’de ise 40,92 liradan 38 liraya gerileyecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.