Motorine Büyük Zam: Fiyatlar 50 TL'yi Aştı!

Motorin Zammı Pompaya Yansıdı

Akaryakıt sektörü, son günlerde yaşanan fiyat artışlarını bekliyordu. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 45 kuruşluk zam geldi. Böylece İstanbul, Ankara ve İzmir’de fiyatlar yükselirken, bazı illerde motorin 50 TL sınırını aştı.

Yeni Motorin Fiyatları

???? İstanbul Avrupa Yakası: 48,01 TL

???? İstanbul Anadolu Yakası: 47,89 TL

???? Ankara: 48,72 TL

???? İzmir: 49,11 TL

Benzin fiyatları ise İstanbul’da 46,43 TL, Ankara’da 46,99 TL, İzmir’de ise 47,38 TL seviyelerinde bulunuyor.

Özellikle Hakkari, Mardin ve Siirt gibi bazı şehirlerde motorin litre fiyatı 50 TL’nin üzerine çıktı.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu artış, sürücüler ve taşımacılık sektörü için büyük bir maliyet artışı anlamına geliyor. Sektör temsilcileri, önümüzdeki dönemde fiyat dalgalanmalarının sürebileceğine dikkat çekiyor.

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