Motorinin ardından bir zam da benzine geliyor

Son dönemlerde akaryakıt fiyatlarındaki artış araç sahiplerini kara kara düşündürüyor. Önce gün motorine gelen 1 lira 55 kuruşluk zam sonrası salı günü de benzine 2 TL zam gelmesi bekleniyor.

Motorinin ardından bir zam da benzine geliyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Döviz ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Motorine dün 1 lira 55 kuruşluk zam gelmesinin ardından salı günü de benzine 2 TL zam gelmesi bekleniyor.

BENZİN GÜNCEL FİYATLARI
İstanbul benzin fiyatı: 34.05 lira
Ankarabenzin fiyatı: 34.53 lira
İzmir benzin fiyatı: 34.63 lira
Geçtiğimiz hafta ÖTV tutarları, benzine ve motorine 5 lira, LPG'ye 4 lira artış olarak yansımıştı. Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükselmişti. Haberler.com