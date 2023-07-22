Motorinin ardından bir zam da benzine geliyor

Döviz ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Motorine dün 1 lira 55 kuruşluk zam gelmesinin ardından salı günü de benzine 2 TL zam gelmesi bekleniyor.

BENZİN GÜNCEL FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 34.05 lira

Ankarabenzin fiyatı: 34.53 lira

İzmir benzin fiyatı: 34.63 lira

Geçtiğimiz hafta ÖTV tutarları, benzine ve motorine 5 lira, LPG'ye 4 lira artış olarak yansımıştı. Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükselmişti. Haberler.com