Motorinin ardından bir zam da benzine geliyor!
Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Dün motorine gelen 1 lira 80 kuruşluk zammın ardından bu kez de benzine bir zam göründü.
1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere benzinin litresinin 1 lira 30 kuruş ila 1 lira 55 kuruş arasında artması bekleniyor. Fiyat değişikliğinin ardından benzin 38 lirayı aşacak.
15 Ağustos Salı gününden itibaren benzinin litresinin 1 lira 30 kuruş ila 1 lira 55 kuruş artması bekleniyor. Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 38 lira sınırına yaklaşacak. Ankara ve İzmir'de 38 lirayı aşacak.