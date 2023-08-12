Motorinin ardından bir zam da benzine geliyor!

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Dün motorine gelen 1 lira 80 kuruşluk zammın ardından bu kez de benzine bir zam göründü.

Motorinin ardından bir zam da benzine geliyor!
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere benzinin litresinin 1 lira 30 kuruş ila 1 lira 55 kuruş arasında artması bekleniyor. Fiyat değişikliğinin ardından benzin 38 lirayı aşacak.

15 Ağustos Salı gününden itibaren benzinin litresinin 1 lira 30 kuruş ila 1 lira 55 kuruş artması bekleniyor. Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 38 lira sınırına yaklaşacak. Ankara ve İzmir'de 38 lirayı aşacak.