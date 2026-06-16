Motorkurye arkadaşını öldüren sanık: 'Beraber yemek yemiştik, keşke ben ölseydim'

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otoparkta tartıştığı mesai arkadaşı motokuryeyi bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Savunmasında maktulle aralarında husumet olmadığını belirten sanık, "Motosikleti onun üzerine sürdüğümü iddia ederek tekme attı ve küfür etti. Amacım öldürmek değildi. Keşke ben ölseydim. Olay günü beraber yemek yemiştik, çok pişmanım" dedi.

Olay, 20 Ocak’ta Körfez Mahallesi Berk Sokak’taki kapalı otoparkta meydana geldi. Arda K., otoparkta arkadaşı Ferhat Ozan Yıldırım ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Arda K. motosikletin sepetinden aldığı bıçakla Ferhat Ozan Yıldırım’ı karnından yaraladı. Ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldırım, tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"Keşke ben ölseydim"

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan sanık Arda K. ile maktul Ferhat Ozan Yıldırım’ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Savunma yapan tutuklu sanık Arda K., maktul Ferhat Ozan Yıldırım ile aynı şirkette kurye olarak çalıştıklarını ve aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını söyledi. Olay günü yaşananları anlatan sanık, maktulün motosikleti üzerine sürdüğünü iddia ederek kendisine tepki gösterdiğini öne sürdü. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirten Arda K, şunları anlattı:

"Olay günü, motosikleti onun üzerine sürdüğümü iddia ederek motosikletime tekme atarak küfür etti. Aramızda küfürleşme oldu. Daha sonra kavga ettik. Kendisi benden cüsse olarak büyük. Beni motosiklete doğru ittirince ben de onu korkutmak amacıyla sepette bulunan bıçağı aldım. Bıçağı ilk seferde vurmadım. Boğuşmaya devam ediyorduk. Bana tekme atmaya çalışınca bıçak bacağına geldi. Sesi duyanlar bizi ayırmaya çalıştı. Ferhat asansöre doğru gitti. Ardından bacağındaki kanı görünce geri geldi. Boğazıma sarılarak, ’Seni öldüreceğim, geberteceğim’ dedi. Nefessiz kaldım ve bıçağı bir kez savurdum. Bunun üzerine beni bırakarak yere uzandı. Ben hemen tampon yapmaya başladım. Amacım öldürmek değildi. Keşke ben ölseydim. Öğlen beraber yemek yemiştik, çok pişmanım."

"Ben gittiğimde maktul ayağından bıçaklanmıştı"

Tanık olarak dinlenen H.K., "Ben gittiğimde maktul ayağından bıçaklanmıştı. Onları ayırmaya çalıştım. Maktul, sanığa tokat attı. Sanığı yakasından tutmuş itiyordu. Daha sonra sanık Arda’nın, Ferhat Ozan Yıldırım’ı bir kez bıçakladığını gördüm. Elinde bıçak olduğu için bize de denk gelir düşüncesiyle araya giremedim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.