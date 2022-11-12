Motorlu araç girişinin yasak olduğu yürüyüş yolunda motosiklet yayaya çarptı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde motorlu araç girişinin yasak olduğu Alis Yürüyüş Yolu’na giren motosiklet, yaşlı bir kadına çarparak yaralanmasına neden oldu. Motosiklet sürücüsü kaza sonrası kaçtı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Alis Yürüyüş Yolu’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, motorlu araç girişinin yasak olduğu yürüyüş yolunda bastonu ile yürüyüş yapan Ayşe Gülaç’a (67) görgü tanıklarının iddiasına göre 16 AAH 237 plakalı mavi renkli bir motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle talihsiz yaşlı kadın yaralanırken, motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Yaralanan yaşlı kadın için olay yerine ambulans çağrıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayşe Gülaç, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.