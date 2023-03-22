Motorlu taşıt sayısı hızla artıyor: Şehirde 303 binleri geçti

TÜİK verilerine göre, 2023 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla Tekirdağ’daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 303 bin 398 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla Tekirdağ’daki toplam 303 bin 398 motorlu kara taşıtının 158 bin 888’i (yüzde 52,4) otomobil, 5 bin 591’i (yüzde 1,8) minibüs, 5 bin 447’si (yüzde 1,8) otobüs, 49 bin 166’sı (yüzde 16,2) kamyonet, 11 bin 993’ü (yüzde 4) kamyon, 38 bin 582’si (yüzde 12,7) motosiklet, bin 57’si (yüzde 0,3) özel maksatlı taşıtlar ve 32 bin 674’ü (yüzde 10,8) traktörlerden oluşuyor.

Tekirdağ’da Şubat ayında 7 bin 522 adet taşıtın devri yapıldı

Tekirdağ’da devri yapılan toplam 7 bin 522 taşıt içinde otomobil yüzde 68,5 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 17 ile kamyonet, 4,8 ile motosiklet ve 4 ile traktör takip etti.