Motorlu testere hırsızları yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evden 2 adet motorlu testere çalan 2 şüpheli, çaldıkları testerelerle birlikte yakalandı.

Motorlu testere hırsızları yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir evden 2 adet motorlu testere çalan 2 şüpheli, çaldıkları testerelerle birlikte yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesinde bir evden çalınan 2 adet motorlu testere çalındı. Gelen ihbar üzerine araştırma yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Ü.Y. ve V.I. olduğunu tespit etti.

MDK
MDK
MDK
MDK

Yapılan çalışmada, Yenimescit Mahallesi’nde yakalanan şüpheliler, motorlu testereleri S.S.’ye sattıklarını söyledi. Polis, tarafından motorlu testereler ile birlikte yakalanan S.S. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S. serbest bırakılırken, Ü.Y. adli kontrol şartı ile serbest kaldı. V.I. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.