Motoru ile otobüsten inen kadına çarpmıştı, 8 gün sonra öldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 7 eylül günü meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 8 gün sonra hayatını kaybetti.

Motoru ile otobüsten inen kadına çarpmıştı, 8 gün sonra öldü
Editör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 7 eylül günü meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 8 gün sonra hayatını kaybetti.

Fatih Mahallesi D100 yanyolda 8 gün önce meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden Ahmet Dönerler (22), belediye otobüsünden inen kadın yolcuya çarpmış ve kendisi de savrularak ağır yaralanmıştı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet Dönerler, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Dönerler, Körfez Güney mahallesi Hacı Muharrem Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Körfez mezarlığında toprağa verilecek.