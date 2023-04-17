Motorunu yakan adam itfaiyenin söndürmesine izin vermedi

Sultanbeyli’de bir adam henüz bilinmeyen Bir nedenden dolayı motosikletini yaktı. Motosikleti yanan adam itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesine engel olmaya çalıştı.

Olay 11 Nisan Salı günü saat 18.00 sularında Sultanbeyli Adil Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir adam henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletini ateşe verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken motosiklet sahibinin itfaiye ekiplerine engel olmaya çalıştığı anlar saniye saniye kaydedildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürülürken motosiklet kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olayla ilgili konuşan Vedat Küçük,” Yoldan geçerken motorun yandığını gördüm. Yangın tüpü ile söndürmek için müdahale etmek istedim. Ancak motor sahibi yanan motorun söndürülmesini istemedi. İtfaiye ekiplerinin de söndürmesine izin vermedi. Daha sonrasında polisler geldi şahsı götürdü” diye konuştu.