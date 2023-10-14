Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ağır yaralı

Orhangazi-Yalova karayolunda motosikletin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Orhangazi-Yalova karayolu, Güneyköy yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hakan Y. (40) idaresindeki 34 GIY 288 plakalı motosiklet, Yalova istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken Güneyköy yakınlarında yer alan ve sıkça trafik kazalarının yaşandığı virajda kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet bariyerlere çarptı. Motosiklet üzerinde bulunan sürücü Hakan Y. ile arkasında yolcu olarak bulunan Hülya B. (35) bariyerlerin üzerinden yol kenarına savruldu. Motosiklet ise yolda bir süre başıboş gittikten sonra yol kenarına devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri durumları ağır olan motosiklet sürücülerine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesine sevk etti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.