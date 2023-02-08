Motosiklet derneğinden deprem bölgesine kömür ve soba yardımı

222 Eskişehir Motosiklet Derneği deprem bölgesine kömür ve soba yardımı yaptı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonucunda 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Olaylar sonucunda Türkiye genelinde deprem bölgelerine çeşitli yardım malzemeleri yardım tırları ile gönderiliyor. Birçok kurum kuruluş derprem bölgesine yardımları devam ederken Eskişehir’de faaliyet gösteren 222 Eskişehir Motosiklet Derneği, afet bölgesine kömür ve soba yardım yaptı. Tıra yüklenen kömür ve sobalar deprem bölgesine hareket etti.