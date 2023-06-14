Motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü genç hafif yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Orhangazi-Yeniköy yolu, Üniversite yolu bağlantısında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy istikametinden Orhangaz’ye doğru giden Muhammet Alaya (28) idaresindeki 16 MB 3302 plakalı hafif ticari araçla Orhangazi istikametinden Yeniköy istikametine doğru gitmekte olan Ömer Faruk K. (19) yönetimindeki 16 ATF 295 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü genç yaralandı

Kazada motosikletin genç sürücüsü Ömer Faruk K. yaralandı. Motosiklet sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün durumunun hafif olduğu belirlenirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.