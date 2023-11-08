Motosiklet hırsızı Bandırma'da yakalandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapan şahıs yapılan operasyonda yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma ilçesinde çaldığı motosiklet ile Bursa’ya giden Yusuf Aydın (24) çaldığı motosikleti satarak burada başka bir motosiklet çaldı. Çaldığı motosiklet ile tekrar Bandırma’ya dönen şahıs Bandırma İlçesi Emniyet Müdürlüğünün takibi sonucu Bursa’dan çaldığı motosiklet ile Bandırma’da bir ikamette üzerinde uyuşturucu madde ve pompalı tüfek ile birlikte Polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcılıkta yapılan işlemlerinin ardından şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.