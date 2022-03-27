Motosiklet hırsızı kamerada

Silivri'de bir şahıs, park halinde motosikleti düz kontak yaprak çaldı. Hırsızın rahat tavırları ve motorla gidiş anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • 27.03.2022 21:51
  • Güncelleme: 27.03.2022 21:54
Motosiklet hırsızı kamerada
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Modacepte
Modacepte
Modacepte

Olay, dün Silivri Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan motosikleti gözüne kestiren bir kişi, kimsenin olmadığını fark edince yanına geldi. Daha sonra düz kontak yaparak çalıştırdığı motosikleti alarak kaçan şahıs, bir kişi tarafından fark edildiğini anlayınca kendi motosikletiymiş gibi davranmaya başladı. Vatandaş yoluna devam ederken, hırsızın daha sonra motosikletle kaçma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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