Motosiklet hırsızları yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iki motosikletin çalınmasına ilişkin polis ekiplerince yakalanan 3 şahıstan 1'i tutuklandı.

Motosiklet hırsızları yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki motosikletin çalınmasına ilişkin polis ekiplerince yakalanan 3 şahıstan 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi Önder Caddesi ile Çenedağ Mahallesi Girne Sokak’ta 2 motosikletin çalınmasına ilişkin, Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada E.A., B.D. ve A.G. isimli şahısların olaya karıştığı tespit edildi. Yapılan operasyonda E.A., B.D. ve A.G. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece A.G. tutuklanırken, E.A ve B.D isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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