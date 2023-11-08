Motosiklet hırsızlarına JASAT operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde motosiklet hırsızları JASAT’ın çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’te meydana gelen motosiklet hırsızlıkları olayları ile ilgili olayların aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve çalıntı motosikletlerin ele geçirilmesi maksadı ile Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından özel ekip oluşturuldu.

Özel ekibin titiz ve ayrıntılı araştırmaları sonucunda, çalınan motosikletlerin şase ve motor numaralarının kazınıp, parçalarının değiştirilerek kullanıldığı tespit edildi.

Olay yeri ve çevresinde detaylı kamera araştırmaları neticesinde şüpheli şahısların olay yerinde keşif yaptıktan sonra çok kısa sürede motosikleti çaldığı görüldü. Eşkali belirlenen şüphelilerin adreslerine gerçekleştirilen operasyon ile şase ve motor numarası kazınmış motosiklet ve motosiklet parçaları ele geçirildi. 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların farklı suçlardan kayıtları olduğu ve hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.