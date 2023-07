Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

TAKİP ET

Bursa Orhangazi’de göl yolu üzerinde bulunan bir fabrika önüne park edilen motosiklet kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındı. O anlar ise fabrikanın güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Olay dün Orhangazi’de İznik gölü yolu üzerinde bulunan bir fabrika önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre sabah kendine ait motosikleti ile fabrikadaki mesaisine giden Kaan Çoklar akşam mesaisinden çıktığında fabrika otoparkına park ettiği motosikletin yerinde olmadığını fark etti. Daha sonra fabrikanın güvenlik kameraları incelendiğinde ise motosikletin kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındığı tespit edildi.

Motosiklet sahibi Kaan Çoklar çalınan motosikletinin bulunması için emniyete başvurdu.