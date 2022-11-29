Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye merkezinde bulunan Gazibey Mahallesi’nde meydana geldi. Kurtuluş Caddesi üzerinde seyir halinde olan 59 ADE 759 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 59 LY 838 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet, park halindeki 59 VG 606 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Emircan G. olayı gören vatandaşların haber vermesiyle gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Emircan G’nin durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, emniyet kazayla ilgili soruşturma başlattı.