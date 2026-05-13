Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza saat 09.30 sıralarında Akhisar Mahallesi 2. Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Muhammed K. (19) yönetimindeki 16 MC 4022 plakalı motosiklet karşı yönden gelen Özkan D. (40) idaresindeki 16 ANA 933 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcular Özlem D. (42) ve Yusuf D. (11) ile motosikletteki yolcu Ammar K. (41) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Yaralılardan sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Ammar K. ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.