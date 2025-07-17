Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi’nde meydana geldi. Ceyhun U. (23) yönetimindeki 16 BCE 504 plakalı motosiklet, Ahsen Sokak’tan çıkan Melek Y. (30) yönetimindeki 16 AOR 224 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.