Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Bilecik’te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ali Rıza Özkay Caddesi ile Belediye Sokak’ın kesiştiği noktada meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki İbrahim Ü. idaresindeki 11 AAC 464 plakalı otomobil ile Ahmet Berat E. yönetimindeki 11 BC 428 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı