Motosiklet ile otomobilin kazası aksiyon kamerasında
Bursa'da, otomobil ile çarpışan motosikletli gencin kazası aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursa’da, otomobil ile çarpışan motosikletli gencin kazası aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, İnegöl-Yenişehir yolu üzeri Boğazköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Şamil G. (28) idaresindeki motosiklet, otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürüklenirken, sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza anı ise motosikletin aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı.