Motosiklet ile otomobilin kazası aksiyon kamerasında

Bursa'da, otomobil ile çarpışan motosikletli gencin kazası aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Motosiklet ile otomobilin kazası aksiyon kamerasında
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da, otomobil ile çarpışan motosikletli gencin kazası aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İnegöl-Yenişehir yolu üzeri Boğazköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Şamil G. (28) idaresindeki motosiklet, otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürüklenirken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

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Kaza anı ise motosikletin aksiyon kamerasına saniye saniye yansıdı.