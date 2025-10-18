Motosiklet kaskıyla geldi, tüfekle 2 kişiyi yaraladı: 3 gözaltı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iş yerinde tüfekle 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

Motosiklet kaskıyla geldi, tüfekle 2 kişiyi yaraladı: 3 gözaltı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Sakarya’nın Erenler ilçesinde iş yerinde tüfekle 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

Erenler ilçesinde bir iş yeri önünde motosiklet kaskı takarak gelen bir şahıs henüz belirlenemeyen sebepten dolayı, M. U. (36) ve İ.A.’yı (45) tüfekle ateş ederek yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipler, suç aletiyle birlikte E.Y. (18), E.İ.(21) ve G.Y.’yi (22) gözaltına aldı. Hususa ilişkin inceleme devam ediyor.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb