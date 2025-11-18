Motosiklet kazaları İstanbul trafiğini felç ediyor

İstanbul’un Bakırköy ve Bahçelievler ilçelerinde peş peşe yaşanan motosiklet kazasında 3 sürücü yaralandı. Özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı sabah saatlerinde meydana gelen kazalar, trafiği felç etti.

İstanbul’da özellikle sabah ve akşam iş çıkışı yaşanan trafik yoğunluğu, birçok vatandaşı motosiklet kullanmaya yöneltti. Trafikteki motosikletlilerin sayısı ciddi oranda yükseldi. Ancak motosiklet sayısındaki bu artış, motosiklet kazalarını da beraberinde getirdi.

Motosikletin yaygın kullanımı, kazaları da beraberinde getirmeye başladı

İstanbul’da bu sabah Bakırköy Florya ve Bahçelievler’de 3 farklı motor kazası meydana geldi. Florya E-5 kara yolu üzerinde yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yerde yatarken kameraya yansıdı. Bahçelievler’de de başka bir motosiklet sürücüünün bir araca çarptığı ve olay yerinde yerde yattığı görüldü. Son kaza ise Bahçelievler Yenibosna 29 Ekim Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinden dönüşü yapan taksi sürücüsüne motosiklet sürücüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücüsü için olay yerine ambulans geldi. İddiaya göre, hızla gelen motosiklet sürücüsü duramayarak taksiye çarptı. Her üç kazada da hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüleri hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kazalar İstanbul trafiğini ise adeta felç etti.