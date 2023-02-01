Motosiklet kazası kameraya yansıdı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde ters yönden gelen motosiklet, otomobil ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kazada yaralanırken, kaza anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi 70 Evler Caddesi ile Müftü Şevket Caddesi kavşağında otomobil sürücüsü N.Ç. (65) seyrederken, motosiklet sürücüsü A.A. (20) ters yönden gelerek otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kaskı kafasından fırlayan motosiklet sürücüsü önce aracın üstüne takla atarak yere düştü, sonrasında ise ayağa kalktı. Hafif yaralı olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü, çevredekilere kendisinin iyi olduğunu söyleyerek motosikletine binip, olay yerinden uzaklaştı.