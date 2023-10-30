Motosiklet kazası yaptı, yaşama 3 gün tutunabildi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 15 yaşındaki Aysima Kulu geçirdiği motosiklet kazasında kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Motosiklet kazası yaptı, yaşama 3 gün tutunabildi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 15 yaşındaki Aysima Kulu geçirdiği motosiklet kazasında kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

İlhan Oğuz Anadolu Lisesi’nde okuyan 11. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Aysima Kulu, geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Aysima’nın ölümü başta ailesi ve arkadaşları olmak üzere ilçeyi yasa boğdu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yenişehir 100. Mahallesi Barbaros Caddesinde kaza yapan 15 yaşındaki Aysima Kulu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 3 gün hayata tutunabildikten sonra vefat etti. Aysima’nın ağır yaralandığı kazada duran kalbi çalıştırılmış, Bursa’da bir hastanenin yoğun bakımında tedavi altına alınmıştı.

İlçeyi hüzne boğan Aysima Kulu’nun cenazesi Yenişehir’de göz yaşları ile toprağa verildi.