Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç futbolcu son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da motosikletin otomobile çarptığı kazada hayatını kaybeden Keçiörengücü'nün altyapı oyuncusu Abdullah Sultanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara’nın Çubuk ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken otomobile çarpan Keçiörengücü altyapı oyuncusu 16 yaşındaki Abdullah Sultanoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailesi tarafından teslim alınan Sultanoğlu’nun cenazesi, Çubuk Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.