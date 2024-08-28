Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Onur Aykanat son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosikleti ile seyir halindeyken kaza yaparak yaşamını yitiren Türk Hava Yolları kabin amiri Onur Aykanat son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda motosikleti ile seyir halindeyken kaza yaparak yaşamını yitiren Türk Hava Yolları kabin amiri Onur Aykanat son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Fenertepe yol ayrımında meydana gelmişti. İddiaya göre motosikletinin hakimiyetini kaybeden Onur Aykanat, başka bir otomobille çarpıştıktan sonra bariyerlere çarpmıştı. Motosiklet sürücüsü Onur Aykanat kaza nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Son yolculuğuna uğurlandı
Türk Hava Yolları’nda kabin amiri olarak çalışan Onur Aykanat, bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Aykanat’ın ailesi ve sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. Aykanat’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı’na defnedildi.