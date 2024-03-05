Motosiklet kazasında sürücü yaralandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kazımdirik-Turan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde Talatpaşa Ortaokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İ.D. (22) idaresindeki 59 AFV 255 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen şekilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi neticesinde kaza yaptı. Yaralanan sürücü için olay yerine ambulans çağrıldı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk etti. Emniyet ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tek taraflı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.