Motosiklet kazasında yaralının sıkışan ayağını itfaiye kurtardı
Balıkesir'in Edremit İlçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Ş.G.'nin ayağı motosikletin aksamları arasında sıkıştı.
Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan Bulvarı üzerinde bir motosiklet kaza yaptı. kaza sonrası olay yerine gelen Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, Ş.G.’nin sıkışan ayağını dikkatli bir çalışma ile bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.